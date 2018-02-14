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Mega pode pagar R$ 71 milhões nesta quarta

Joilson Francelino Santana

Publicado em 14/02/2018 às 08:56

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A Mega-Sena acumulada em R$ 71 milhões realiza mais um sorteio na noite desta quarta-feira (14), a partir das 19h (horário de MS).

No sorteio realizado sábado (10), de número 2.013, as dezenas foram 06, 23, 30, 36, 53 e 56. Deste, cinco números foram acertados 159 apostadores, que fizeram a quina e faturaram R$ 25.057,74, cada.

Já a quadra - quatro acertos e menor faixa de premiação da Mega-Sena - teve 8.465 jogos vencedores, que levaram cada um deles R$ 672,37. A arrecadação total foi de R$ 69.104.360,50.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados - exceto nas Mega Semanas, quando acontecem terça, quinta e sábado, como na semana passada.

A aposta mínima custa R$ 3,50 e dá direito ao apostar escolher até seis números no jogo. Ela pode ser feita em qualquer casa lotérica até às 18h (MS) do dia do sorteio.

 

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