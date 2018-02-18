Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 13:07

Buscar

Últimas notícias
X

Brasil

Temer retorna a Brasília após reunião sobre segurança pública no Rio

Joilson Francelino Santana

Publicado em 18/02/2018 às 07:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após visita, no sábado (17), ao Rio de Janeiro para tratar da intervenção federal na segurança pública do estado, o presidente Michel Temer retornou a Brasília sem compromissos oficiais na agenda.

No Rio, Temer se reuniu com o governador Luiz Fernando Pezão e o general Walter Braga Netto, nomeado interventor da segurança no estado, para uma primeira reunião de trabalho sobre as medidas que serão tomadas. Também esteve presente o prefeito do Rio, Marcelo Crivella.

Ontem (16), Temer assinou o decreto determinando a intervenção e classificou a medida como extrema, porém necessária para conter o crime organizado no Rio de Janeiro.

Hoje, após a reunião, o presidente fez uma breve declaração à imprensa e anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública. "Na próxima semana ou na outra no mais tardar, eu quero criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que vai coordenar a segurança pública em todo o país, evidentemente sem invadir as competências de cada estado federado", disse.

Na viagem ao Rio de Janeiro, Temer foi acompanhado dos ministros da Fazenda, Henrique Meireles, da Secretaria-Geral da Presidência República, Moreira Franco, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

De acordo como ministro Moreira Franco, que também participou da reunião, “o governo [federal] tem compromisso com a garantia do direito do cidadão”

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo