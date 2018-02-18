Temer retorna a Brasília após reunião sobre segurança pública no Rio

Brasil
Após visita, no sábado (17), ao Rio de Janeiro para tratar da intervenção federal na segurança pública do estado, o presidente Michel Temer retornou a Brasília sem compromissos oficiais na agenda.
No Rio, Temer se reuniu com o governador Luiz Fernando Pezão e o general Walter Braga Netto, nomeado interventor da segurança no estado, para uma primeira reunião de trabalho sobre as medidas que serão tomadas. Também esteve presente o prefeito do Rio, Marcelo Crivella.
Ontem (16), Temer assinou o decreto determinando a intervenção e classificou a medida como extrema, porém necessária para conter o crime organizado no Rio de Janeiro.
Hoje, após a reunião, o presidente fez uma breve declaração à imprensa e anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública. "Na próxima semana ou na outra no mais tardar, eu quero criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que vai coordenar a segurança pública em todo o país, evidentemente sem invadir as competências de cada estado federado", disse.
Na viagem ao Rio de Janeiro, Temer foi acompanhado dos ministros da Fazenda, Henrique Meireles, da Secretaria-Geral da Presidência República, Moreira Franco, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
De acordo como ministro Moreira Franco, que também participou da reunião, “o governo [federal] tem compromisso com a garantia do direito do cidadão”
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