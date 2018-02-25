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Previdência

Aposentados e pensionistas do INSS têm até dia 28 para atualizar cadastro

Esse procedimento é necessário para milhões de aposentados e pensionistas.

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 25/02/2018 às 09:30

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Termina no próximo dia 28 de fevereiro, o prazo para que beneficiários da Previdência Social (INSS) realizem comprovação de vida, a fim de continuarem recebendo seus pagamentos mensais.

O procedimento é necessário para milhões de aposentados e pensionistas brasileiros.

A comprovação pode ser realizada diretamente no banco em que o beneficiado recebe o benefício. É preciso apresentar um documento oficial de identificação para comprovar a vida.

Ao mesmo tempo, instituições que usam a biometria podem comprovar isso por meio dos terminais de autoatendimento.

Quem não puder fazer a comprovação pessoalmente por motivos de saúde ou dificuldades de locomoção pode realizar o procedimento por meio de um procurador cadastrado no Instituto Nacional do Serviço Social (INSS).

Já quem mora no exterior pode fazer isso por procuração, documento emitido pelo consulado ou por formulário disponível no site do INSS.

*Com informações da Agência Brasil

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