Prêmio principal da Mega-Sena pode pagar hoje R$ 52 milhões

Loterias
O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar R$ 52 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.022.
O sorteio ocorrerá nesta quarta-feira (14), às 20h, no Caminhão da Sorte, em Manhuaçu, Minas Gerais.
Segunda a Caixa, aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 208 mil por mês.
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.
Meio Ambiente
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Educação
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Futuro promissor
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