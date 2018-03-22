Sem ganhadores, prêmio da Mega acumula e chega a R$ 25 milhões

Loteria
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2024 desta quarta-feira da Mega-Sena. O próximo sorteio, no dia 24, vai sortear um prêmio de R$ 25 milhões.
Veja as dezenas sorteadas: 16-20-23-29-35-47
O sorteio foi realizado na cidade de Campo Limpo Paulista, em São Paulo.
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das 13 mil casas lotéricas do país.
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