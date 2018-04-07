Lula negocia com PF e decide se entregar nesse sábado

O juiz Sergio Moro decretou a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e determinou que ele se apresentasse à Polícia Federal em Curitiba até as 17h de sexta (6).

Lula não se entregou no prazo determinado. O acertado é que ele se apresente após a missa que está sendo realizada nesta manhã em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia.