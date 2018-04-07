Lula negocia com PF e decide se entregar nesse sábado

Momento político
Juiz afirmou que está 'vedada a utilização de algemas em qualquer hipótese'
O juiz Sergio Moro decretou a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e determinou que ele se apresentasse à Polícia Federal em Curitiba até as 17h de sexta (6).
Lula não se entregou no prazo determinado. O acertado é que ele se apresente após a missa que está sendo realizada nesta manhã em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia.
Segundo a assessoria de imprensa da 13ª Vara Federal do Paraná, o ex-presidente Lula não pode ser considerado foragido e também não terá descumprido ordem judicial ao não se apresentar conforme o proposto por Moro.
Lula foi condenado por Moro no caso do tríplex de Guarujá em julho de 2017. Em janeiro, os juízes do TRF-4 confirmaram a condenação e votaram por aumentar a pena do petista para 12 anos e um mês de prisão.
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