Temer diz que governo devolveu poder de compra aos brasileiros

Após a divulgação hoje (10) do índice de inflação de 0,09% em março, o presidente Michel Temer disse, pelo Twitter, que a política econômica de seu governo devolveu ao brasileiro o poder de compra. Ele destacou que o índice foi o menor para um mês de março desde a implantação do Plano Real, em 1994.

“A inflação de março foi de 0,09%, a menor desde o Plano Real. A política econômica do meu governo, que não vai mudar, devolveu o poder de compra ao brasileiro. E está devolvendo o emprego também. Quanto menor a inflação mais as empresas podem investir e gerar empregos”, escreveu Temer na rede social.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O valor de março deste ano (0,09%) é menor que os observados em fevereiro (0,32%) e em março de 2017 (0,25%). Os principais responsáveis pelo recuo da taxa de fevereiro para março foram os transportes, com deflação (queda de preços) de 0,25%, e a comunicação (deflação de 0,33%).