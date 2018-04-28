Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 15 milhões neste sábado

Loterias
O concurso 2035 da Mega-Sena será sorteado na noite de hoje (28) e pode pagar R$ 15 milhões aos acertadores das seis dezenas. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), em Aparecida do Taboado (MS).
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
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