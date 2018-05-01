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Feirão Caixa da Casa Própria começa na sexta-feira

Serão ofertados 179 mil imóveis novos e 23 mil usados

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2018 às 08:49

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O 14º Feirão da Casa Própria da Caixa vai começar no próximo final de semana e será realizado em 15 cidades até o dia 27 de maio.

No primeiro final de semana, entre sexta-feira (4) e domingo (6), o evento ocorrerá nas cidades de Porto Alegre, Salvador e São Paulo, e no período de 18 a 20 de maio, nas cidades de Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, São Luís e Uberlândia.

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No fim de semana seguinte, de 25 a 27 de maio, o feirão encerra seu calendário com atividades em Brasília, Belém, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza e Recife.

A Caixa tem R$ 82,1 bilhões para o crédito habitacional para 2018 e é responsável por cerca de 70% do total das operações para aquisição da casa própria.

Neste ano, o feirão será realizado com mais de 1.100 parceiros: 559 construtoras e 422 correspondentes imobiliários, além de 124 imobiliárias. Serão ofertados 179 mil imóveis novos e 23 mil usados.

Para requerer o crédito da casa própria no feirão é preciso levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e residência atualizados. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa, no site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana.

Imóveis da Caixa

Aproximadamente 11 mil imóveis de propriedade da Caixa estarão disponíveis para venda por meio de licitação aberta, venda direta e leilão. Para isso, a Caixa disponibilizará um estande específico com a participação de empregados do banco e corretores.

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