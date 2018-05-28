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Acordo com caminhoneiros não impactará próximo governo, diz Guardia

O custo da redução do preço do diesel deve ficar em R$ 9,5 bilhões este ano, parte dos recursos virá do Orçamento

Renan Nucci

Publicado em 28/05/2018 às 14:22

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O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou hoje (28) que as medidas adotadas no acordo com os caminhoneiros não acarretarão nenhum impacto para o próximo o governo. Ele adiantou que o governo vai cortar R$ 3,8 bilhões em despesas do Orçamento para garantir a redução de R$ 0,46 do valor do preço do óleo diesel.

O custo da redução do preço do diesel deve ficar em R$ 9,5 bilhões este ano, parte dos recursos virá do Orçamento. O restante será obtido pela reoneração da folha de pagamento para compensar a eliminação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide-combustíveis) sobre o diesel, assim como a criação de um programação de subvenção. 

"Tínhamos um problema gravíssimo para resolver. Evidentemente, isso tem um impacto na nossa margem. Nós fomos até o limite do que poderíamos fazer", disse o ministro.

Guardia disse ainda que o Conselho de Administração da Petrobras vai analisar nesta terça-feira (29), a nova política de preços para o óleo diesel. Em discussão, a proposta de reajuste daqui a 60 dias, depois mensalmente. 

O ministro ressaltou que a Petrobras terá liberdade para definir a política de preços.

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