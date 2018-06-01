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Ator americano Danny Glover vai até Curitiba pedir pela liberdade de Lula

O ativista foi recebido com entusiasmo pelos seguidores do ex-presidente

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/06/2018 às 10:29

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O ator e ativista americano Danny Glover, embaixador da ONU para os direitos humanos e assuntos raciais, pediu nesta quarta-feira (30), em Curitiba, pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 anos de prisão por corrupção.

Glover acompanhou hoje o "Boa noite, Lula", uma vigília diária realizada por centenas de simpatizantes desde o dia 7 de abril, data em que o ex-presidente foi preso.

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"Povo brasileiro, a minha presença aqui não é simbólica, estou aqui representando milhares de pessoas no mundo que exigem que Lula seja libertado", disse o ator, em um breve discurso.

O ativista, que foi recebido com entusiasmo pelos seguidores do ex-presidente, afirmou que "Lula deve ser libertado" para "unir" o Brasil e continuar com as conquistas que obteve com o Partido dos Trabalhadores (PT) nos últimos 12 anos.

Na sua mensagem, o ator destacou a humildade de Lula, exaltando seu "exemplo de perdão, exemplo de trabalho, exemplo de amor e a confiança em seu povo ressoam não apenas nesta região, mas no mundo todo e também no meu país".

Lula, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, está preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba, acusado corrupção passiva e lavagem de dinheiro por um caso relacionado com as investigações da Operação Lava Jato.

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