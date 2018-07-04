Petrobras reajusta gasolina em 0,9% nas refinarias

Mercado
No mês, a gasolina acumula alta de 2,8%
A Petrobras anunciou hoje (4) um reajuste de 0,9% no preço da gasolina em suas refinarias. De acordo com a estatal, o litro do combustível passará a custar R$ 2,0033 a partir de amanhã (5).
No mês, a gasolina acumula alta de 2,8%, já que, no final de junho, combustível era negociado a R$ 1,9486.
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