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Disque Denúncia

Informações sobre sócias de falsa médica terão recompensa de R$ 1 mil

Elas são suspeitas de envolvimento na morte de modelo operada em hotel

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/08/2018 às 12:02

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O Disque Denúncia oferece R$ 1 mil de recompensa por informações sobre o paradeiro de Thaíza Pimentel Esteves, de 23 anos, Márcia Pimentel Esteves, de 57, e Valéria dos Santos Reis, de 55. As três são acusadas de envolvimento na morte da modelo Mayara Silva dos Santos, de 24 anos.

Mayara veio da Noruega em julho para fazer aplicação de silicone nos glúteos com a massoterapeuta Patricia Silva dos Santos, a Paty Bumbum..

Thaíza, Marcia e Valéria são consideradas foragidas desde a última segunda-feira (6), quando policiais 42ª Delegacia de Polícia (DP), no Recreio dos Bandeirantes, foram cumprir mandados de prisão por 30 dias. Segundo a DP Valéria e Paty Bumbum são sócias. Já Marcia e Thayza, mãe e filha, aparecem em um vídeo amparando Mayara após o procedimento estético, feito no Hotel Ramada Recreio.

As informações sobre as três mulheres podem ser Informações pelos seguinte canais: WhatsApp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; Central de Atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177; Facebook (inbox), no endereço: https://www.facebook.com/procurados.org/; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.

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