Incêndio paralisa produção em refinaria da Petrobras

A Petrobras informou hoje (19) que um incêndio ocorrido está madrugada em um dos setores da Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo, levou a estatal a paralisar as atividades em toda a unidade, por medida de segurança.

A paralisação, no entanto, não vai prejudicar o abastecimento de derivados no país, uma vez que há outras unidades da empresa em operação e estoques de combustível suficiente para atender à demanda do mercado.

Segundo nota da empresa, as equipes de emergência da Petrobras e o Corpo de Bombeiros continuam no local realizando os trabalhos de rescaldo. Não houve feridos durante o incidente.

"A produção foi preventivamente paralisada e uma comissão será instaurada para avaliar as causas da ocorrência", diz a nota.

Segundo a assessoria da Petrobras, a companhia ainda está avaliando as dimensões do incêndio, os danos às instalações e o tempo de duração da paralisação, bem como possíveis prejuízos à estatal.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que já enviou equipes ao local do acidente e as causas estão sendo apuradas. A ANP também disse que "não há risco de desabastecimento".