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Duas apostas vão dividir prêmio de mais de R$ 44 milhões da Mega-Sena

A quina teve 172 apostas vencedoras

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/09/2018 às 08:24

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O prêmio de mais de R$ 44 milhões do concurso 2.074 da Mega-Sena saiu para duas apostas. Uma para uma aposta no município de São Sebastião, em São Paulo, e a outra para Passos, em Minas Gerais.

Cada apostador vai receber R$ 22.327.541,33. Foram as seguintes as dezenas sorteadas nesse sábado (1º) no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de São José do Cedro, em Santa Catarina: 08 - 18 - 23 - 37- 42- 58.

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A quina teve 172 apostas vencedoras. Cada ganhador vai receber R$ 19.405,99. A quadra registrou 8.812 apostas ganhadoras. Cada uma receberá um prêmio de R$ 541,11. O prêmio para o concurso 2.075 é estimado em R$ 20 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

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