Apostador de Itaguara leva R$ 21,7 milhões na Mega-Sena

Loteria
O sorteio foi realizado no município de Oliveira (MG). As dezenas sorteadas foram: 13 - 18 - 35 - 40 - 41 - 42
Um apostador de Itaguara (MG) acertou sozinho os números sorteados ontem (21) na Mega-Sena. O prêmio é de R$ 21.763.750,54. O sorteio foi realizado no município de Oliveira (MG). As dezenas sorteadas foram: 13 - 18 - 35 - 40 - 41 - 42.
A quina teve 128 ganhadores, e cada um receberá R$ 15.918,03. Outras 4.287 pessoas acertaram a quadra, com prêmio de R$ 678,96 cada. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.
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