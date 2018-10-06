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Sorte

Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 19 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 19h pela internet, em lotéricas e no Portal Loterias Online

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/10/2018 às 09:18

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O sorteio do Concurso 2.085 da Mega-Sena será hoje (6), às 20h, em Itapiranga, Santa Catarina. O prêmio pode chegar a R$ 19 milhões para quem acertar as seis dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) deste sábado pela internet, em  lotéricas e no Portal Loterias Online. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Mais informações no site de loterias da Caixa.

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