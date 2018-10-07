Boca de urna indica que Bolsonaro e Haddad disputarão 2º turno

Eleições 2018
A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos
Pesquisa de boca de urna divulgada pelo Ibope neste domingo aponta que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) deve disputar o segundo turno com o candidato do PT, Fernando Haddad. Bolsonaro aparece com 45% dos votos válidos, contra 28% de Haddad. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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