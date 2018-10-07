Boca de urna indica que Bolsonaro e Haddad disputarão 2º turno

Pesquisa de boca de urna divulgada pelo Ibope neste domingo aponta que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) deve disputar o segundo turno com o candidato do PT, Fernando Haddad. Bolsonaro aparece com 45% dos votos válidos, contra 28% de Haddad. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Jair Bolsonaro (PSL): 45%

Fernando Haddad (PT): 28%

Ciro Gomes (PDT): 14%

Geraldo Alckmin (PSDB): 4%

João Amoêdo (Novo): 3%

Marina Silva (Rede): 2%

Henrique Meirelles (MDB): 1%

Alvaro Dias (Podemos): 1%

Cabo Daciolo (Patriota): 1%

Guilherme Boulos (PSOL):1 %

Vera Lúcia (PSTU): 0%

João Goulart Filho (PPL): 0%

Eymael (DC): 0%