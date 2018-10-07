Leila do Vôlei e Izalci são eleitos senadores pelo Distrito Federal

A candidata Leila do Vôlei (PSB) e o candidato Izalci (PSD) foram eleitos para o Senado pelo Distrito Federal, com 17,76% e 15,33% dos votos válidos, respectivamente.

Cristóvam Buarque (PPS), que disputava a reeleição, ficou em terceiro lugar, com 12,08% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 93,54% das urnas. Os votos brancos somam 19,22% e os nulos, 23,85%. A abstenção está em 18,68%.

Eleitos

A jogadora de vôlei Leila ficou nacionalmente conhecida na década de 1990, quando defendeu a seleção brasileira em inúmeros campeonatos internacionais. Medalhista olímpica em 1996 e 2000, a senadora recém-eleita terminou a carreira atuando no vôlei de praia entre 2001 e 2003.

Em 2014, ela foi candidata a deputada distrital pelo PRB, ficando na primeira suplência. Na nova gestão do governo do Distrito Federal, ela foi convidada e assumiu a secretaria de Esporte e Lazer, comandando a pasta até o início deste ano. Leila Gomes de Barros tem 47 anos e é mãe de um filho.

Já o deputado Izalci Lucas conquista sua primeira eleição para o Senado Federal depois de três mandatos consecutivos na Câmara Legislativa, iniciando o primeiro deles como suplente. Em 2008, assumiu a secretaria de Ciência e Tecnoloia do Distrito Federal.

Contador e professor, nascido em Araújos (MG), ele tem 62 anos. Entre 2003 e 2006, foi deputado distrital pelo PFL, partido que ocupou durante sete anos, antes de retornar ao PSDB em 2008. Entre 2009 e 2012, foi filiado ao PR, voltando novamente ao partido tucano há quatro anos.