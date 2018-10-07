Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 01:49

Buscar

Últimas notícias
X

Resultados

Leila do Vôlei e Izalci são eleitos senadores pelo Distrito Federal

Cristóvam Buarque (PPS), que disputava a reeleição, ficou em terceiro lugar, com 12,08% dos votos válidos

Renan Nucci

Publicado em 07/10/2018 às 18:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A candidata Leila do Vôlei (PSB) e o candidato Izalci (PSD) foram eleitos para o Senado pelo Distrito Federal, com 17,76% e 15,33% dos votos válidos, respectivamente.

Cristóvam Buarque (PPS), que disputava a reeleição, ficou em terceiro lugar, com 12,08% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 93,54% das urnas. Os votos brancos somam 19,22% e os nulos, 23,85%. A abstenção está em 18,68%.

Eleitos

A jogadora de vôlei Leila ficou nacionalmente conhecida na década de 1990, quando defendeu a seleção brasileira em inúmeros campeonatos internacionais. Medalhista olímpica em 1996 e 2000, a senadora recém-eleita terminou a carreira atuando no vôlei de praia entre 2001 e 2003.

Em 2014, ela foi candidata a deputada distrital pelo PRB, ficando na primeira suplência. Na nova gestão do governo do Distrito Federal, ela foi convidada e assumiu a secretaria de Esporte e Lazer, comandando a pasta até o início deste ano. Leila Gomes de Barros tem 47 anos e é mãe de um filho.

Já o deputado Izalci Lucas conquista sua primeira eleição para o Senado Federal depois de três mandatos consecutivos na Câmara Legislativa, iniciando o primeiro deles como suplente. Em 2008, assumiu a secretaria de Ciência e Tecnoloia do Distrito Federal.

Contador e professor, nascido em Araújos (MG), ele tem 62 anos. Entre 2003 e 2006, foi deputado distrital pelo PFL, partido que ocupou durante sete anos, antes de retornar ao PSDB em 2008. Entre 2009 e 2012, foi filiado ao PR, voltando novamente ao partido tucano há quatro anos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo