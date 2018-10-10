Petrobras anuncia redução de 0,9% no preço da gasolina nas refinarias

Consumo
Gasolina nas refinarias custará R$ 2,1691 a partir de amanhã. Redução de 0,9%
A Petrobras anunciou hoje (10) uma redução de 0,9% no preço da gasolina vendida em suas refinarias.
A partir de amanhã (11), o combustível passará a ser negociado a R$ 2,1691, abaixo dos R$ 2,1889 estabelecidos ontem.
Essa é a segunda queda anunciada pela estatal neste mês. O combustível, que começou outubro custando R$ 2,2159 por litro, acumula uma redução de 2,11% em seu preço nas refinarias.
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