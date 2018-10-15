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Mulher morre após realizar procedimento estético nos glúteos no Rio

O companheiro de Fernanda disse que a mulher morreu de insuficiência respiratória aguda e embolia pulmonar

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/10/2018 às 11:16

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Uma microempresária morreu no último sábado (13), dias após ter passado por um procedimento cirúrgico estético nos glúteos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda de Assis chegou ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, zona oeste do Rio, com lesões nas nádegas.

Em um vídeo no Facebook, o companheiro de Fernanda disse que a mulher morreu de insuficiência respiratória aguda e embolia pulmonar.

“Ela já tinha feito esse procedimento uma vez. Na segunda ela esperou eu sair de casa e fez escondido porque eu disse que não queria. Na sexta-feira, ela já acordou passando mal e pediu para levar ela ao hospital. Só de o médico olhar para ela no hospital, já mandou internar”, explicou Alex Fernando, ao lado de amigos, familiares e um pastor.

O marido também contou que uma grande ferida se abriu nos glúteos de Fernanda em casa, mas a microempresária se recusava a ir ao pronto-socorro. “Vocês mulheres que têm certa vaidade: [saibam que] tem um preço a ser pago. A Fernanda pagou com a vida. Tomem cuidado com o que vocês vão fazer”, disse.

Suborno

Na mesma gravação, Alex Fernando revela aos amigos que a pessoa que fez a cirurgia em Fernanda está oferecendo R$ 1 milhão para que ele não a entregue à polícia. “Ela está me oferecendo tudo para eu não falar”.

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