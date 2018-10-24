Mega Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 20 milhões

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena no sorteio feito na noite de ontem(23) em Jequié (BA) e o prêmio acumulou. A estimativa para o próximo concurso é de R$ 20 milhões.

As apostas podem ser feitas até esta quinta-feira (25) às 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.