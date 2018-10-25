Em semana especial, Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões nesta quinta

Sorte
O concurso 2.091 terá seu resultado conhecido a partir das 20h (horário de Brasília)
A Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões para o apostador acertar as seis dezenas no seu próximo sorteio, que acontece na noite desta quinta-feira (25). O concurso 2.091 terá seu resultado conhecido a partir das 20h (horário de Brasília), e o sorteio acontece em Jequié (BA). As apostas podem ser feitas até as 19h.
A Caixa realiza nesta semana a Mega-Semana da Sorte de outubro e, por isso, organiza três sorteios. O primeiro aconteceu na terça-feira (23) e terminou sem um acertador das seis dezenas. O terceiro acontece no próximo sábado (27).
A aposta mínima da Mega-Sena, com seis números escolhidos, custa R$ 3,50. O apostador pode marcar até 15 dezenas, mas paga mais caro por cada número a mais. Para quem faz a aposta mínima, a chance de acertar os seis números é uma em 50.063.860 de possibilidades.
Além das lotéricas, as apostas podem ser feitas na internet por computador, tablet ou celular. Para isso, o apostador precisa ser maior de 18 anos.
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