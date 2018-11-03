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Loterial

Mega-Sena pode pagar neste sábado prêmio de R$ 10 milhões

O sorteio será realizado às 20h, no Caminhão da Sorte, que se encontra no município de Arapiraca (AL).

Renan Nucci

Publicado em 03/11/2018 às 10:27

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A Mega-Sena pode pagar na noite de hoje (3) um prêmio no valor de R$ 10 milhões para apostadores que acertarem as seis dezenas do concurso 2.094. O sorteio será realizado às 20h, no Caminhão da Sorte, que se encontra no município de Arapiraca (AL).

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Segundo cálculos da Caixa, o prêmio, se aplicado na poupança, renderia quase R$ 37 mil por mês. O valor também seria suficiente para adquirir cinco apartamentos de luxo, com carro na garagem.

Mimguém acertou as seis dezenas no concurso 2.093, realizado quarta-feira (31). Foram sorteados os números 08, 14, 27, 34, 52 e 54. 

Mesmo sem aposta contemplada com o prêmio principal, 46 acertaram cinco dezenas, recebendo R$ 33.553,03 cada. Outras 3.177 apostas registraram quatro acertos e levaram, cada uma, R$ 694,02.

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