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Mandetta é mais um cotado para Ministério da Saúde

O deputado seria o segundo de MS a compor a equipe de Bolsonaro

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/11/2018 às 10:42

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Mato Grosso do Sul pode ter dois ministros na equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro, se confirmar a indicação do deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM). O primeiro nome escolhido foi o da deputada federal Tereza Cristina, também, do DEM, para ocupar o Ministério da Agricultura. Bolsonaro atendeu pedido da bancada ruralista para colocar a deputada na pasta, que é hoje a principal líder do setor do agronegócio do Brasil.

Além de Tereza e Mandetta, na gestão do presidente Michel Temer, tem outro sul-mato-grossense alojado no Palácio do Planalto. É o deputado federal licenciado Carlos Marun (MDB), como ministro-chefe da Secretaria de Governo.

Mandetta não concorreu à reeleição por motivos particulares. Mas  ajudou diretamente na elaboração do programa da área de saúde de Bolsonaro. E, como um parlamentar reconhecido por ser atuante nos debates na Câmara dos Deputados sobre setor de saúde pública, tornou-se alvo de especulação para ocupar ministério de Bolsonaro.

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