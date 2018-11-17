Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 37 milhões no sorteio deste sábado

Loterias
A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50
Os apostadores que acertarem os seis números do concurso 2098 da Mega-Sena vão dividir um prêmio estimado em R$ 37 milhões. Os números serão sorteados às 20h, no Caminhão da Sorte, que estará estacionado na cidade de Manhumirim, em Minas Gerais.
No sorteio de quarta-feira passada (14), realizado em Nazaré Paulista, São Paulo, ninguém acertou as dezenas 09, 24, 28, 45, 49 e 51, e o prêmio acumulou.
A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
Os apostadores podem tentar a sorte até as 19h de hoje nas casas lotéricas ou pelo sistema online de loterias da Caixa Econômica Federal.
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