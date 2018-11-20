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Bolsonaro confirma Mandetta para o Ministério da Saúde; é o segundo ministro de MS

Bolsonaro disse que Mandetta terá de tapar ralos, facilitando a vida das pessoas com pouco dinheiro em caixa

Renan Nucci

Publicado em 20/11/2018 às 15:21

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O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou hoje (20), na sua conta do Twitter, que o deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), de 53 anos, vai assumir o Ministério da Saúde a partir de janeiro de 2019. Ortopedista pediátrico, Mandetta não se candidatou à reeleição, portanto estará sem mandato no próximo ano.

“Com o apoio da grande maioria dos profissionais de saúde do Brasil, anuncio como futuro Ministro da Saúde, o doutor Luiz Henrique Mandetta”, postou Bolsonaro no Twiter.

Bolsonaro disse que Mandetta terá de “tapar ralos”, facilitando a vida das pessoas com pouco dinheiro em caixa. O futuro ministro chegou ao gabinete de transição no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) no início da tarde para se reunir com Bolsonaro.

Mandetta tentou evitar a imprensa. Com a ajuda do deputado federal Efraim Filho (DEM-PB), o futuro ministro entrou com um grupo de assessores parlamentares. Bolsonaro já havia anunciado anteriormente a deputada federal Tereza Cristina, também do DEM, como ministra da agricultura, deixando Mato Grosso do Sul com dois ministros.

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