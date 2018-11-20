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Moro escolhe delegados da Lava Jato para PF e departamento do MJ

Renan Nucci

Publicado em 20/11/2018 às 14:28

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O juiz federal Sergio Moro, que assumirá o Ministério da Justiça no próximo governo, confirmou hoje (20) os nomes dos delegados Maurício Valeixo para a direção-geral da Polícia Federal e Érika Marena para o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica (DRCI).

Os dois policiais federais atuaram na Operação Lava Jato ao lado de Moro, que conduziu os processos na primeira instância da Justiça Federal em Curitiba. São delegados que contam com a confiança do futuro ministro e que atuam diretamente nas áreas que ele considera fundamentais.

Ex- diretor de Inteligência da PF e atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, o delegado Mauricio Valeixo terá missões específicas na direção-geral, segundo Moro. “Ele irá fortalecer a Polícia Federal, direcionando as investigações com foco [no combate à] corrupção e [ao] crime organizado, que são dois problemas sérios do país.”

Érika Marena foi no ano passado responsável pela Operação Ouvidos Moucos, que investigou supostas irregularidades na Universidade Federal de Santa Catarina (USC). Atualmente ela estava na Superintendência da Polícia Federal em Sergipe.

Para Moro, Malena é o nome ideal para o posto. "A delegada tem minha plena confianca. O que aconteceu em Florianopolis foi uma tragedia. Toda solidariedade aos familiares do reitor, mas foi um infortunio, um imprevisto no ambito de uma investigacao, mas a delegada nao tem responsabilidade quanto a isso", disse Moro. 

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