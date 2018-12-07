Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 30 milhões

Loterias
Foram sorteadas as seguintes: dezenas: 02 - 10 - 12 - 27 - 45 – 56
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.104 da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou. O sorteio foi realizado nessa quinta-feira (4), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Santo Anastácio, no interior do estado de São Paulo.
Foram sorteadas as seguintes: dezenas: 02 - 10 - 12 - 27 - 45 – 56.
O prêmio estimado pela Caixa para o próximo concurso, que será realizado no próximo sábado (8), é R$ 30 milhões.
A quina registrou 79 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá R$ 23.992,25. A quadra teve 5.762 apostas ganhadoras; cada acertador receberá o prêmio de R$ 469,92.
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