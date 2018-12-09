Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 36 milhões

Loterias
As dezenas sorteadas foram as seguintes: 11 – 13 – 16 – 24 – 31 – 36
Nenhuma aposta acertou o prêmio principal do concurso 2.105 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (8) no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Santo Anastácio, no interior do estado de São Paulo.
As dezenas sorteadas foram as seguintes: 11 – 13 – 16 – 24 – 31 – 36.
A quina registrou 106 apostas vencedoras; cada ganhador receberá R$ 22.882,49. A quadra teve 6.029 apostas ganhadoras; cabendo a cada vencedor R$ 574,73.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (12). O prêmio estimado é R$ 36 milhões.
As pessoas podem fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
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