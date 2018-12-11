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Tiroteio em catedral deixa cinco mortos no centro de Campinas

Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu às 13h25 na Catedral Metropolitana

Renan Nucci

Publicado em 11/12/2018 às 16:57

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Um tiroteio deixou cinco mortos e três feridos no centro de Campinas, interior paulista, na tarde de hoje (11).

Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu às 13h25 na Catedral Metropolitana, na Rua 13 de Maio.

A corporação ainda não tem detalhes de como a situação começou. De acordo com relatos, um homem invadiu a igreja, atirou contra as pessoas e se matou. Ainda não se sabe a motivação.

Em nota postada no Facebook, a Arquiodiocese de Campinas informou que a catedral permanecerá fechada para atendimento das vítimas e a investigação da polícia.

“Contamos com as orações de todos neste momento de profunda dor”, diz o texto.

Atendimento às vítimas

Assim que soube do tiroteio, a prefeitura mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Rede Mário Gatti, a Guarda Municipal e a Empresa de Desenvolvimento Municipal de Campinas (Emdec) para assistência às vítimas do ataque ocorrido na catedral. A prioridade no momento é dar total atenção aos feridos e à família das vítimas.

As informações, até agora, são de que um homem, de cerca de 30 anos, entrou na catedral atirando, por volta das 13h desta terça-feira. Ele matou quatro pessoas e se matou.

Quatro pessoas estão feridas – duas foram levadas para o Hospital Municipal Mário Gatti, uma para o Hospital de Clínicas da Unicamp e outra para o Hospital da Beneficência Portuguesa.

O prefeito Jonas Donizette disse que está "estarrecido" com o brutal crime e que dedica suas orações às vítimas e suas famílias.

A prefeitura continuará mobilizada acompanhando os acontecimentos.

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