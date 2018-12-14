Dilma Rousseff faz procedimento para desobstruir artéria do coração

Ex-presidente
Com o quadro de estável, ela recebeu alta ontem (13)
A ex-presidente Dilma Rousseff esteve em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, para fazer uma angioplastia, ou seja, desobstrução de artérias do coração.
De acordo com o hospital, o procedimento foi realizado com sucesso e sem intercorrências.
Dilma deu entrada quarta-feira (11) para fazer, inicialmente, uma cineangiocoronariografia, um tipo de cateterismo cardíaco.
Com o quadro de estável, ela recebeu alta ontem (13). Dilma foi acompanhada por equipe médica coordenada pelo médico Roberto Kalil Filho.
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