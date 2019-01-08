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Petrobras reduz preço da gasolina em 1,38% nas refinarias

Litro da gasolina passará a ser vendido por R$ 1,4337 amanhã nas refinarias, dois centavos a menos que o preço de hoje: R$ 1,4537

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/01/2019 às 11:22

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A Petrobras anunciou hoje (8) uma redução de 1,38% no preço da gasolina vendida em suas refinarias. O litro do combustível passará a ser comercializado a R$ 1,4337 a partir de amanhã (9), dois centavos a menos do que o preço praticado hoje (R$ 1,4537).
 
Essa é a terceira queda consecutiva do preço do combustível, que começou o ano sendo vendido a R$ 1,5087 por litro. Desde o dia 1º, a gasolina acumula queda de 4,97% no preço nas refinarias da estatal.

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