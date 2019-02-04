Repórter freelancer é preso em Brumadinho por uso de drone irregular

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um repórter freelancer, de 36 anos, na manhã desta segunda-feira (4), em Brumadinho-MG, por suspeita de uso de drone irregular. Apenas com as iniciais F.K.S.E divulgadas, o homem realizava imagens da área atingida pela tragédia sem a devida autorização e em espaço aéreo restrito.

Durante o trabalho das aeronaves de resgate, o drone foi detectado e seu operador foi detido por agentes da PRF que estavam trabalhando em helicóptero próximo ao local. Ao perceber a aproximação da aeronave da PRF, o homem tentou sair do local, mas foi detido de posse do drone que voava em local restrito às equipes de resgate.

O repórter informou aos agentes PRF que é do Rio de Janeiro e foi até a cidade para fazer imagens aéreas do local atingido. Ele foi detido em flagrante e poderá responder por atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, além de levar perigo para a vida ou saúde de outrem.

Devido a seu tamanho pequeno, um drone é de difícil visualização por demais aeronaves. Seu uso irregular pode levar a danos em aeronaves e em seus tripulantes. O drone foi apreendido e encaminhado juntamente com o fotógrafo para a Polícia Civil de Brumadinho.