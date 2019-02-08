Incêndio no centro de treinamento do Flamengo deixa dez mortos

Tragédia
O Corpo de Bombeiros ainda não tem informação sobre os nomes das vítimas
Um incêndio no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deixou dez mortos e três feridos na madrugada de hoje (8). O Corpo de Bombeiros ainda não tem informação sobre os nomes das vítimas.
Equipes dos bombeiros ainda trabalham no local, conhecido como Ninho do Urubu, que fica no bairro da Vargem Grande.
As chamas atingiram principalmente os alojamentos onde dormiam os jogadores de base do time.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
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