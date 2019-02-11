Bolsonaro tem alta da Unidade Semi-Intensiva e deve deixar hospital esta semana

O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu alta na manhã de hoje (11) da Unidade de Terapia Semi-intensiva, após melhora do quadro clínico, e está internado em apartamento no Hospital Israelita Albert Einstein, informou boletim médico divulgado há pouco.

O presidente não tem dor, nem febre e segue com melhora do quadro pulmonar. Na última semana, ele havia sido diagnosticado com pneumonia. Foi suspensa a nutrição parenteral (endovenosa) e introduzida dieta leve e mantido o suplemento nutricional.

Estão sendo mantidas também as medidas de prevenção de trombose venosa, realizados exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto.

Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. O governador de São Paulo, João Doria, visitou o presidente na tarde desta segunda-feira e disse que ele deve ter alta ainda esta semana. Doria disse ainda que o presidente se reuniu com, pelo menos, um ministro hoje. A assessoria da presidência não confirmou a visitas de ministros.

Estão sendo mantidas também as medidas de prevenção de trombose venosa, realizados exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto.

Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. O governador de São Paulo, João Doria, visitou o presidente na tarde desta segunda-feira e disse que ele deve ter alta ainda esta semana. Doria disse ainda que o presidente se reuniu com, pelo menos, um ministro hoje. A assessoria da presidência não confirmou a visitas de ministros.

Governadores - No dia 20, Doria informou que haverá uma reunião de governadores em Brasília para tratar da reforma da Previdência. O objetivo é que juntos consigam mobilizar suas bancadas em torno da aprovação da proposta que será encaminhada pelo governo federal.

“A avaliação [de envio do texto ao Congresso] é minha, imaginando que, ao longo da próxima semana, em tese, ele possa apresentar ao Congresso Nacional, tendo em vista que no dia 20 nós temos uma reunião com os governadores, a proposta será apresentada aos governadores. Supostamente um dia antes ou no mesmo dia estará sendo apresentada [a proposta] ao Congresso Nacional, a quem cabe evidentemente decisão e votação.”

Doria disse que participarão da reunião em Brasília com os governadores Guedes, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).