Mega-Sena acumula e vai a R$ 26 milhões; veja o resultado desta quarta

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.124 da Mega-Sena, sorteado hoje em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Os números são: 02 - 11 - 20 - 31 - 43 - 47. 41 apostas acertaram a quina, com prêmio de R$ 48.151,82 cada. Já 3.660 apostadores ganharam a quadra e vão receber R$ 770,57 cada um.

Com isso, o prêmio estimado pela Caixa para o próximo concurso da Mega, no sábado (16), é de R$ 26 milhões.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos. Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50 e pode ser feita nas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.

Também é possível fazer as apostas pelo computador, tablet ou celular. A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena com um jogo simples é de uma em 50 milhões de possibilidades de combinações.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:

1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 milhões

1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 milhões

1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 milhões

1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 milhões

1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111,5 milhões

1.953, 29/07/2017; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 107,9 milhões

2.015, 17/02/2018; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 104,5 milhões

1.924, 26/04/2017, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 101,5 milhões

1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92,5 milhões

1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92,3 milhões