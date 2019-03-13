Tiroteio em escola deixa pelo menos oito vítimas na Grande São Paulo

Tragédia
Informações preliminares indicam que o caso ocorreu por volta das 9h30
Integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de São Paulo estão na manhã de hoje (13) na Escola Estadual Raul Brasil, no Jardim Imperador, em Suzano, na Grande São Paulo, após informações de que um tiroteio no local deixou pelo menos oito vítimas, inclusive crianças.
Informações preliminares indicam que o caso ocorreu por volta das 9h30. Houve correria.
Há diversas viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar no local.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
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