Tiroteio em escola deixa pelo menos oito vítimas na Grande São Paulo

Integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de São Paulo estão na manhã de hoje (13) na Escola Estadual Raul Brasil, no Jardim Imperador, em Suzano, na Grande São Paulo, após informações de que um tiroteio no local deixou pelo menos oito vítimas, inclusive crianças.

Informações preliminares indicam que o caso ocorreu por volta das 9h30. Houve correria.

Há diversas viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar no local.