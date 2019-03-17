Ninguém acertou o prêmio principal do concurso 2.134 da Mega-Sena

Loterias
Nenhuma aposta acertou o prêmio principal do concurso 2.134 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desse sábado, no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Itupeva, em São Paulo.
Foram as seguintes as seis dezenas sorteadas: 06 - 21 - 34 - 46 - 54 – 59.
A Quina teve 60 apostas ganhadoras, cada uma vai pagar um prêmio de R$ 39.699,48. A Quadra registrou 4.157 acertadores, que vão receber, cada um, R$ 818,57.
De acordo com a Caixa, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, na quarta-feira (20), é de R$ 33 milhões.
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