Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 15 milhões no próximo prêmio

Loterias
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2138
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2138 da Mega-Sena realizado neste sábado (30). O prêmio acumulou e deve chegar a R$ 15 milhões no próximo sorteio, que será na próxima quarta-feira (3).
As dezenas sorteadas foram: 04 13 14 21 30 34
Cinquenta e nova apostas acertaram a Quina e vão receber R$ 36.206,08 cada.
Na Quadra, foram 4.532 apostas acertadoras, que ganharam R$ 673,35 cada.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
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