Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 140 milhões no próximo sorteio

Loterias
Ninguém acertou os seis números do concurso 2147 da Mega-Sena, sorteados na noite desta quinta-feira (2) e o prêmio voltou a acumular. A estimativa do valor a ser pago no próximo concurso é de R$ 140 milhões.
As dezenas sorteados foram 17- 19 - 37 - 41 - 42 - 49.
Na quina, foram 366 apostas ganhadoras, cada uma no valor de R$ 28.739,81.
A quadra saiu para 28.045 apostadores, que receberão R$ 535,81, cada um.
O sorteio do concurso 2148 será no próximo sábado (4).
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS