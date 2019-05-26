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Falecimento

Atriz Lady Francisco morre neste sábado no Rio

Lady Francisco teve papel marcante na televisão brasileira

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/05/2019 às 07:55

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A atriz Lady Francisco morreu ontem (25), aos 79 anos, de complicações respiratórias, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, desde o dia 28 de abril, quando entrou para fazer a correção de uma fratura do fêmur provocada por uma queda em casa.

Com complicações respiratórias, resultado de uma isquemia, a atriz foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo - UTI - depois de ser submetida a uma traqueostomia.

O boletim médico divulgado pelo hospital indica que o falecimento ocorreu às 13h10, por falência de múltiplos de órgãos, decorrente de isquemia enteromesentérica, que é um transtorno vascular agudo dos intestinos. A nota é assinada pelo diretor-médico do Hospital Unimed-Rio, Paulo Henrique Ribeiro Bloise.

Nascida em Belo Horizonte, Leyde Chuquer Volla Borelli Francisco de Bourbon adotou o nome artístico de Lady Francisco para a carreira que começou na sua cidade em atuações no rádio e na TV.

Trabalhos na televisão

Em 1972, mudou-se para o Rio de Janeiro e um dos primeiros trabalhos foi na novela Jerônimo, o Herói do Sertão, na extinta TV Tupi. Depois se transferiu para a TV Globo onde participou de diversas novelas de sucesso, entre elas Escrava Isaura e Baila Comigo.

Em 2015 e 2016, atuou na série República do Peru, exibida pela TV Brasil, da EBC em 26 episódios. A última vez que atuou em TV foi na novela Malhação: Vidas Brasileiras, em 2018.

Lady Francisco teve destaque também no cinema estreando na década de 1970 em filmes como Um Verão Entre MulheresO Crime do Zé Bigorna e Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia.

O último trabalho em cinema foi este ano, no filme Goitaca, dirigido por Rodrigo Rodrigues, que conta a história de duas tribos indígenas.

A atriz teve dois filhos: o diretor de televisão Oscar Francisco e a corretora de imóveis Andrea Frank.

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