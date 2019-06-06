Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 70 milhões no sábado

Loteria
O concurso 2.157 da Mega-Sena não teve acertadores no prêmio principal.
Os números sorteados foram: 31 - 33 - 34- 35 - 39 - 48.
A quina - cinco números - teve 188 ganhadores, cabendo a cada um deles R$ 21,38 mil.
A quadra - quatro números - registrou 8.779 acertadores. Cada um ficará com R$ 653,98.
O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (8). A previsão é de um prêmio de R$ 70 milhões.
As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
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