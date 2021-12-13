Em movimento: trava de montanha-russa se solta no Hopi Hari

A montanha-russa Montezum, uma das principais atrações do parque temático Hopi Hari, em Vinhedo (SP), teve o funcionamento suspenso no último sábado (11) após uma das travas se soltar. Nesta segunda-feira (13), a administração confirmou que houve parada técnica devido ao ocorrido. Ninguém se feriu.

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o brinquedo no meio do percurso e um dos visitantes exibindo no alto a peça que se soltou, enquanto outros frequentadores fazem um sinal de "X" usando os braços.

Em nota oficial, o Hopi Hari disse que o carrinho da montanha-russa estava no início do seu percurso quando o problema foi identificado. A altura máxima do brinquedo é de 44 metros. A trava que se soltou é a que fica no colo dos visitantes, prendendo a região da perna e o abdômen.

"Logo após o início do ciclo, ainda no princípio da primeira subida da atração, o visitante sinalizou a necessidade de parada, fazendo o sinal de ‘X’ com os braços acima da cabeça (protocolo utilizado em todas as atrações do parque, quando um visitante, por alguma razão, solicita a parada do brinquedo), imediatamente, a equipe responsável pela operação suspendeu o ciclo, e iniciou a análise da ocorrência", diz o texto.

A parada técnica ocorreu às 17h40 com o desembarque de todos os visitantes que estavam nos carrinhos. Funcionários com equipamentos de segurança retiraram as pessoas da montanha-russa, que foram conduzidas pelos trilhos.





"Desceu todos os visitantes pela lateral do vagão, temos um sistema de segurança ali em diversos lugares. [...] Até o desembarque de todos os visitantes, com toda a segurança, descer, esvaziar a plataforma, e depois descer o trem .O trem não tem ré, é mecânico, então se solta os freios, ele desce. Até fazer todos os procedimentos de segurança, analisar todos os sistemas e trocar a peça, colocar uma peça nova no lugar, demorou mais de uma hora", explicou o presidente do parque, Alexandre Rodrigues.

Inspeção e retomada da atração

A atração passou por uma inspeção nos assentos e não reabriu mais no sábado. O funcionamento foi retomado no domingo (12). A peça foi substituída por uma nova, segundo o presidente do parque.

"O Hopi Hari ressalta que mantém as inspeções diárias na atração – antes da liberação aos visitantes – e, durante toda a operação, os atendentes realizam a dupla checagem das travas e cintos de segurança, antes da liberação do ciclo operacional. E, ainda, inspeções semanais, mensais, anuais e auditoria independente externa, que fazem parte do protocolo de manutenção preventiva das atrações do Parque", completou o centro de entretenimento.

No caso da montanha-russa Montezum, além da trava, o brinquedo possui o cinto de segurança e os assentos têm "geometria e divisória lateral para auxiliar na contenção do visitante em sua posição", explicou o parque.

"Sobre a peça em questão, o Hopi Hari destaca que utiliza peças originais, segue os manuais e orientações do fabricante da atração e dividirá com ele essa ocorrência, em busca de melhorias no processo. Sendo assim, o Parque reitera seu compromisso de agir com transparência e responsabilidade e levar a melhor experiência ao seu público", completou na nota.

O parque ressaltou que investe em capacitação da equipe para monitoramento dos ciclos da atração e atendimento rápido.