Acessibilidade

20 De Setembro De 2026 • 00:06

Buscar

Últimas notícias
X

Por pouco

Em movimento: trava de montanha-russa se solta no Hopi Hari

O parque é um dos passeios mais procurados durante as férias

Kamila Alcântara

Publicado em 13/12/2021 às 14:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A montanha-russa Montezum, uma das principais atrações do parque temático Hopi Hari, em Vinhedo (SP), teve o funcionamento suspenso no último sábado (11) após uma das travas se soltar. Nesta segunda-feira (13), a administração confirmou que houve parada técnica devido ao ocorrido. Ninguém se feriu.

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o brinquedo no meio do percurso e um dos visitantes exibindo no alto a peça que se soltou, enquanto outros frequentadores fazem um sinal de "X" usando os braços.

Em nota oficial, o Hopi Hari disse que o carrinho da montanha-russa estava no início do seu percurso quando o problema foi identificado. A altura máxima do brinquedo é de 44 metros. A trava que se soltou é a que fica no colo dos visitantes, prendendo a região da perna e o abdômen.

"Logo após o início do ciclo, ainda no princípio da primeira subida da atração, o visitante sinalizou a necessidade de parada, fazendo o sinal de ‘X’ com os braços acima da cabeça (protocolo utilizado em todas as atrações do parque, quando um visitante, por alguma razão, solicita a parada do brinquedo), imediatamente, a equipe responsável pela operação suspendeu o ciclo, e iniciou a análise da ocorrência", diz o texto.

A parada técnica ocorreu às 17h40 com o desembarque de todos os visitantes que estavam nos carrinhos. Funcionários com equipamentos de segurança retiraram as pessoas da montanha-russa, que foram conduzidas pelos trilhos.

"Desceu todos os visitantes pela lateral do vagão, temos um sistema de segurança ali em diversos lugares. [...] Até o desembarque de todos os visitantes, com toda a segurança, descer, esvaziar a plataforma, e depois descer o trem .O trem não tem ré, é mecânico, então se solta os freios, ele desce. Até fazer todos os procedimentos de segurança, analisar todos os sistemas e trocar a peça, colocar uma peça nova no lugar, demorou mais de uma hora", explicou o presidente do parque, Alexandre Rodrigues.

Inspeção e retomada da atração
A atração passou por uma inspeção nos assentos e não reabriu mais no sábado. O funcionamento foi retomado no domingo (12). A peça foi substituída por uma nova, segundo o presidente do parque.

"O Hopi Hari ressalta que mantém as inspeções diárias na atração – antes da liberação aos visitantes – e, durante toda a operação, os atendentes realizam a dupla checagem das travas e cintos de segurança, antes da liberação do ciclo operacional. E, ainda, inspeções semanais, mensais, anuais e auditoria independente externa, que fazem parte do protocolo de manutenção preventiva das atrações do Parque", completou o centro de entretenimento.

No caso da montanha-russa Montezum, além da trava, o brinquedo possui o cinto de segurança e os assentos têm "geometria e divisória lateral para auxiliar na contenção do visitante em sua posição", explicou o parque.

"Sobre a peça em questão, o Hopi Hari destaca que utiliza peças originais, segue os manuais e orientações do fabricante da atração e dividirá com ele essa ocorrência, em busca de melhorias no processo. Sendo assim, o Parque reitera seu compromisso de agir com transparência e responsabilidade e levar a melhor experiência ao seu público", completou na nota.

O parque ressaltou que investe em capacitação da equipe para monitoramento dos ciclos da atração e atendimento rápido.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Aquidauana terá curso gratuito de montagem e manutenção de PCs neste mês

Capacitação

Aquidauana terá curso gratuito de montagem e manutenção de PCs neste mês

Capacitação será realizada entre os dias 28 e 30 de setembro; vagas são limitadas
Entrega de novos kits amplia recursos para pacientes em reabilitação de Anastácio

Saúde

Entrega de novos kits amplia recursos para pacientes em reabilitação de Anastácio

Materiais serão utilizados em atendimentos de fisioterapia e psicologia; ação busca aumentar os recursos disponíveis na rede especializada

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo