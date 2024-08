600 militares das Forças Armadas atuam no combate às queimadas em SP

Além das aeronaves, viaturas de socorro e caminhões-cisterna também estão sendo empregados / Divulgação

As Forças Armadas, sob a coordenação do Ministério da Defesa, estão atuando em São Paulo com 600 militares no combate às queimadas. A operação ocorre desde quinta-feira (22/8) e conta, atualmente, com cinco helicópteros (dois da Marinha e três do Exército) e com a aeronave multimissão KC-390 Millenium, da Força Aérea Brasileira (FAB).

O KC-390 Millenium já foi empregado este ano no combate a incêndios no Pantanal e se destaca por possuir tecnologia para conter as chamas em pleno voo. A aeronave utiliza o Sistema Modular Aerotransportável (MAFFS, do inglês Modular Airborne Fire Fighting System). São tubos que projetam água pela porta traseira esquerda do avião, podendo descarregar até três mil galões - aproximadamente 12 mil litros de água, em áreas de difícil acesso.

Engenharia

Além das aeronaves, também estão sendo empregados equipamentos especializados de engenharia para construção de aceiros, uma espécie de barreira para evitar o alastramento do fogo. Viaturas de socorro e caminhões-cisterna também estão sendo empregados. A atuação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ocorre em apoio ao estado de São Paulo e em parceria com agências governamentais.

*Com informações da Agência Gov.