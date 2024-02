Amazônia bate recorde de queimadas em fevereiro

Fogo na Amazônia / Chistian Braga

A floresta Amazônica, um dos biomas mais vitais do planeta para a contenção das mudanças climáticas, está enfrentando um recorde alarmante de focos de incêndio neste mês de fevereiro.

Segundo dados recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, foram detectados 2.924 focos de queimadas até o dia 26, marcando a maior quantidade registrada desde o início da série histórica em 1999.

Os especialistas apontam o fenômeno climático El Niño como um dos catalisadores da estiagem que agrava a situação, facilitando a propagação das chamas em uma floresta que, por natureza, dificilmente iniciaria queimadas sem intervenção humana. A maioria dos incêndios é atribuída a atos criminosos, muitas vezes com o objetivo de converter áreas florestais em pastagens.

Apesar de um avanço significativo na luta contra o desmatamento, com uma redução de 50% em 2023, o governo enfrenta críticas pela incapacidade de prevenir incêndios, uma promessa central da agenda ambientalista da atual administração. A situação é ainda mais preocupante quando se considera que a maior parte dos gases de efeito estufa emitidos pelo Brasil tem origem no desmatamento.

A comparação com os dados de fevereiro do ano passado, que registraram 734 focos, revela um aumento de 298% nos incêndios, um indicador da magnitude do desafio atual. Esses números ainda podem crescer, uma vez que os dados do Inpe são atualizados diariamente.

Normalmente, a estação seca na Amazônia começa em julho e se estende até outubro, período em que a vegetação se torna mais suscetível às chamas. A combinação de vegetação seca e baixa umidade do ar facilita a rápida propagação do fogo, complicando os esforços de combate.

Com informações do Estadão