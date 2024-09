Anatel adota medida para reduzir ligações insistentes de telemarketing

Anatel cria código 0304 para identificar ligações de cobrança / Tânia Rêgo

A Anatel adotou uma medida que promete reduzir as insistentes ligações telefônicas de telemarketing.

O presidente da Comissão de defesa Do Consumidor da OAB, em Minas, Thiago Freitas, afirma que a proibição é um pequeno avanço.

“Precisamos divulgar essa informação. Segundo: o consumidor precisa fazer um cadastro. Terceiro: ele precisa anotar todas as vezes que ele estiver sendo incomodado de forma exaustiva. Quarto: fazer reclamação no próprio consumidor.gov. É a resistência do consumidor que vai fazer a gente mudar alguma coisa", diz Thiago Freitas, presidente da comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MG.

Saiba o que fazer em caso de ligações suspeitas:

Atenda e fique em silêncio: se o número for desconhecido, ao atender, fique em silêncio pra evitar que sua voz seja usada por inteligência artificial em golpes.

Desligue se não interessar: se o assunto não te interessar, desligue logo. A Anatel conta as ligações de até 6 segundos e empresas que acumulam muitas assim podem ser multadas.

Use o "não me perturbe": use a plataforma "não me perturbe" do governo federal. Nela é possível bloquear ligações de marketing para o seu número.

Empresas que descumprirem as medidas podem ser multadas em até R$ 50 milhões. O consumidor pode reclamar pelo site da Anatel ou pelo telefone 1331. A esperança agora é ter menos amolação.

“Tem inúmeras ligações aqui perdidas. Posso mostrar: 37 ligações só hoje perdidas de operadoras e outras telemarketing. Eu não compraria de quem fica insistindo, logico que não”, afirma Cristian Ryan, estudante.

A Conexis Brasil Digital - que reúne as maiores operadoras de telecomunicação do Brasil - declarou que os associados estão comprometidos com o combate às ligações fraudulentas e que estão avaliando as iniciativas propostas pela Anatel.