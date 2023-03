Anvisa suspende venda e uso de todos os alimentos da Fugini

A empresa alimentícia Fugini admitiu ter usado corante vencido na produção de um lote de maionese / Reprodução / Redes sociais

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu, na quarta-feira, dia 29, a venda e o uso de todos os produtos da marca Fugini, do grupo Fugita. Conforme o Metrópoles, a decisão da agência também proíbe a fabricação, comercialização e distribuição dos alimentos da marca.

A empresa se destaca pela produção de molhos de tomate, conservas vegetais e outros molhos, como maionese e mostarda. Segundo a Anvisa, a medida é preventiva e foi adotada após a realização de uma inspeção sanitária, que encontrou falhas graves de boas práticas de fabricação relacionadas à higiene.

A fiscalização também identificou irregularidades na qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas e rastreabilidade. A suspensão valerá até que a empresa adeque o processo de fabricação dos produtos às boas práticas de fabricação.

Matéria-prima vencida

Nesta quinta-feira, dia 30, a Anvisa determinou o recolhimento de lotes de maionese da Fugini por terem sido comercializados com matéria-prima vencida.

Ainda segundo o site, o recolhimento afeta os potes de maionese a vencer em janeiro de 2023, com lote iniciando em 354, bem como produtos do alimento com validade determinada em janeiro, fevereiro e março de 2024.

“Conforme o Código de Defesa do Consumidor, alimentos vencidos, incluindo suas matérias-primas, são considerados impróprios para o consumo, e a sua exposição à venda ou ao consumo é considerada infração sanitária”, informa a Anvisa.

A empresa alimentícia Fugini admitiu ter usado corante vencido na produção de um lote de maionese. No entanto, a indústria informou que o percentual da substância imprópria para consumo é pequeno.