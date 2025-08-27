Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 09:03

Aposta do RJ leva sozinha mais de R$ 33 milhões na Mega-Sena

Já 43 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.601,48 cada

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 06:47

Mega-Sena / Marcelo Brandt/G1

Uma aposta simples feita no Rio de Janeiro acertou sozinha os seis números do concurso 2.906 Mega-Sena, sorteados na terça-feira (26) e faturou R$ 33.707.841,37.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os números sorteados foram: 17 – 33 – 37 – 41 – 46 – 49

Já 43 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.601,48 cada.

Outras 3.250 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 929,09 cada.

Deixe a sua opinião

