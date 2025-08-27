Aposta do RJ leva sozinha mais de R$ 33 milhões na Mega-Sena

Já 43 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.601,48 cada
Mega-Sena / Marcelo Brandt/G1
Uma aposta simples feita no Rio de Janeiro acertou sozinha os seis números do concurso 2.906 Mega-Sena, sorteados na terça-feira (26) e faturou R$ 33.707.841,37.
Segundo a Caixa Econômica Federal, os números sorteados foram: 17 – 33 – 37 – 41 – 46 – 49
Já 43 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.601,48 cada.
Outras 3.250 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 929,09 cada.
