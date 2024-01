Batida entre ônibus de turismo e caminhão deixa 25 pessoas mortas

Frente do caminhão ficou destruída / Brigada Anjos Jacuipenses

Batida entre um caminhão e um ônibus de turismo deixou 25 pessoas mortas e 5 feridas na noite de domingo (7), na BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe, no norte da Bahia, a cerca de 290 km de Salvador.

Segundo publicado pelo G1, o coordenador da Brigada Anjos Jacuipenses, Lucival Souza, que atuou no resgate das vítimas, informou que o acidente aconteceu por volta das 23h30, no km 381, próximo da cidade de Gavião, no sentido de Jacobina.

Morreram 22 pessoas que estavam no ônibus e três no caminhão, que transportava mangas. 24 pessoas morreram no local do acidente. Entre as vítimas estão homens, mulheres, gestante, crianças e adolescentes. Uma pessoa morreu após ser levada para um hospital da região.

Ainda não se sabe o que causou a batida.

Ainda segundo a Brigada Anjos Jacuipenses, um dos feridos foi levado para o hospital da cidade de Capim Grosso. Outras cinco pessoas foram levadas para uma unidade de saúde de Nova Fátima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que quatro feridos foram transferidos para hospitais de Salvador e Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Acidente

Os passageiros do ônibus moravam em Jacobina e viajaram na noite do sábado (6) para a praia de Guarajuba, distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e retornaram para o município na noite de domingo.

Em nota, a Prefeitura de Jacobina lamentou o acidente e informou decretou três dias de luto oficial no município. Afirmou ainda que organiza um velório coletivo no ginásio de esportes municipal. Ainda não há previsão de data e horário.

A gestão municipal afirmou ainda que também atua para agilizar a liberação e transferência dos corpos para Jacobina.